"La nuova scuola Gigli rischia di costarci dieci milioni"

"Spero di non sbagliarmi, ma ho l’impressione che alla fine la nuova scuola Gigli ci costerà quasi 10 milioni. Andremo a realizzare dieci classi e questo significa che, anche considerando gli spazi comuni, spenderemo un milione per classe: credo che nell’ambito dell’edilizia scolastica questa sia una delle scuole più costose che negli ultimi anni sono state realizzate in Italia". Sabrina Bertini, avvocato, fondatrice, alla fine del 2013, insieme con Roberto Bartomeoli ed Emanuele Pepa (oggi candidato sindaco per il centro destra) della lista civica "In comune", presente alle amministrative di giugno, ha bene impressa la storia dell’ex scuola Gigli in quanto all’epoca della sua chiusura – siamo ad aprile 2009 – era assessore all’urbanistica nella Giunta Corvatta.

"È stata una scelta adottata in via precauzionale allora, sulla base di quanto accertato dai Vigili del Fuoco dopo il terremoto dell’Aquila, in attesa di ulteriori verifiche. A maggio, poi, ci sono state le elezioni ed è cambiata l’Amministrazione così come il progetto". Fa i conti Bertini di quanto da allora è stato speso per la scuola che ancora, però, non c’è: "Noi allora avevamo a disposizione un fondo di poco più di un milione per avviare il progetto di un campus scolastico, finanziamento che è stato dirottato per sistemare quelle scandalose armature a Sant’Agostino dove provvisoriamente (e dopo 15 anni sono ancora lì) hanno deciso di trasferire la scuola. Poi, per i sondaggi su sondaggi, progetti vari e soprattutto l’abbattimento della scuola e la realizzazione di una paratia in cemento armato di rinforzo di via Cesare Battisti, lavori realizzati all’inizio del 2019, è stato accesso un mutuo ventennale con la Cassa Depositi e Prestiti di 550 mila euro. Da allora quel mutuo grava sulle tasche dei recanatesi che pagano le rate. Non si poteva aspettare a demolire l’immobile quando l’iter per la sua ricostruzione era completato? Con quei soldi, spesi ad oggi inutilmente, non si poteva magari fare maggiore manutenzione sulle strade?"

Bertini, che ha le finestre del suo studio professionale proprio davanti al "cratere" dell’ex scuola, ricorda bene che le ruspe furono al lavoro per poco più di un mese per la sua demolizione: "Un lavoro che si poteva fare oggi che abbiamo finanziamento, progetto e appalto concluso. Abbiamo rinforzato via Battisti, perché la terrazza d’ingresso della scuola poteva costituire un elemento di pericolo in caso di terremoto. Se non erro il progetto di oggi è completamente diverso e non c’è più questa rampa nè la terrazza: mi chiedo, quindi, se quel lavoro, per il quale i recanatesi dal 2019 pagano il mutuo, era effettivamente necessario".

Asterio Tubaldi