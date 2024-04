La nuova sede di Economia: "Ambienti confortevoli facilitano lo studio, ateneo al passo con i tempi"

Unimc inaugura la rinnovata sede di Economia e Diritto in piazza Strambi. Al taglio del nastro hanno preso parte tra gli altri il rettore McCourt, la direttrice del dipartimento Elena Cedrola, l’architetto Francesco Ascenzi, Valentino Sturba in rappresentanza degli studenti, la vicesindaco di Macerata, Francesca D’Alessandro e i due ospiti, l’imprenditore Gianluca Comandini e la professoressa universitaria milanese Elena Beccalli. All’inaugurazione hanno partecipato anche le autorità cittadine civili, religiose e militari.

Il rettore nel suo discorso ha fatto il punto sugli investimenti dell’ateneo e sui lavori agli edifici universitari, svolti e venturi: "L’università ha acquistato questo palazzo più di trent’anni fa. Danneggiato dal sisma che lo ha reso in parte inagibile, oggi viene restituito alla comunità con una maggiore efficienza energetica, riorganizzato in maniera funzionale e tecnologica. I lavori alla Loggia del grano, conclusi mesi fa, hanno fatto seguito a quelli svolti al polo Tucci del dipartimento di Studi umanistici e precedono quelli che svolgeremo ai palazzi Ugolini, Ciccolini, di via Crescimbeni 20 e a palazzo dei Diamanti, ex sede della Banca d’Italia, acquisito due settimane fa, che conta spazi per 9mila metri quadrati. Poi - ha segnalato McCourt -, l’Erdis ha acquisito l’ex convento di via Armaroli, dove sorgerà uno studentato. Un altro passo molto utile. Questi investimenti segnalano l’impegno per rafforzare un ateneo storico e al passo coi tempi". Citando Churchill, Leopardi e Plotino, McCourt ha sottolineato come dei begli ambienti di studio segnino positivamente l’apprendimento e la vita intera.

Dopo il discorso inaugurale ha preso la parola la direttrice del dipartimento di Economia e Diritto, Elena Cedrola, che ha detto: "Restituiamo agli studenti questo edificio, in una doppia veste, ossia quella del recupero della tradizione dei vecchi spazi e quella che è il nuovo lato tecnologico, che conta quattro laboratori e varie sale cooworking. Tutto è predisposto per rendere visibile i nostri corsi di Economia all’interno del panorama italiano e non solo, considerando i nostri numerosi scambi con l’estero".

"Il mondo accademico è un luogo privilegiato per prepararsi a sfide come la finanza sostenibile e aprirsi al confronto, al dibattito - ha detto la vicesindaco D’Alessandro -, il benessere degli studenti è una priorità per la nostra Amministrazione comunale. La città di Macerata è fiera di avere una ateneo con così tanta storia, modello virtuoso di lavoro sinergico. Dopo il sisma 2016 la comunità non si è ripiegata su se stessa, siamo molto soddisfatti per la riapertura di questi edifici, rilanceremo il territorio anche da un punto di vista economico".