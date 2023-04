"La nuova sede è ormai ultimata, pronti a riprendere il servizio del 118"

"Nei giorni scorsi sono finiti i lavori di muratura e sistemazione della nostra nuova sede in via Bronzini, quindi abbiamo già fatto richiesta per essere accreditati dalla Regione. Da quanto ci hanno riferito, a breve la commissione verrà qui per svolgere il sopralluogo e valutare l’idoneità dei locali". A dirlo è Elisabetta Bernacchini, vicepresidente della Croce Gialla di Recanati, dopo che a marzo l’Ast di Macerata aveva temporaneamente tolto all’associazione il servizio di 118 a Porto Recanati. L’Azienda sanitaria aveva comunicato in una lettera che la precedente postazione della Croce Gialla, situata all’interno della palestra Ballarini-Michelini, non presentava più i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività. Perciò, aveva immediatamente incaricato la Croce Rossa di Porto Potenza di occuparsi dell’emergenza 118, in quanto quest’ultimo sodalizio aveva una propria sede accreditata in città, in via Masaccio al Bivio Regina. In tutto ciò, l’Ast aveva però aggiunto che "tale disposizione verrà riesaminata non appena la Croce Gialla disporrà di una sede che risponda ai requisiti previsti dalla normativa vigente". Dunque, le cose potrebbero presto cambiare, qualora la nuova sede della Croce Gialla verrà ritenuta idonea dalla Regione. "Stiamo montando l’arredamento e provvedendo alle ultime rifiniture – prosegue la vicepresidente Bernacchini -, ma la struttura è ormai pronta. I locali sono in totale 100 metri quadrati, tra la parte abitativa attrezzata per i militi e la rimessa dei mezzi, che può contenere due ambulanze. A Porto Recanati garantiremo ogni giorno un equipaggio h24, composto da due elementi (un autista e un soccorritore), per tre turni orari: 6-14, 14-21 e 21-6". Bernacchini spiega poi che da diverso tempo l’associazione recanatese si era mossa per trovare un’altra sede in città, addirittura ben prima che l’Ast togliesse il servizio di 118: "Purtroppo, per mesi non avevamo individuato nessun locale disponibile e idoneo da prendere in affitto, malgrado erano state sondate diverse zone. Inoltre, la palestra Ballarini-Michelini ci era stata assegnata da Comune e Asur, ai tempi del Covid, e non ci aspettavamo che il rinnovo delle convenzioni slittassero per oltre due anni".

Giorgio Giannaccini