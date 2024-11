La nuova struttura polifunzionale intitolata a Giovanni Tanoni

È ormai ufficiale: l’altra sera il consiglio comunale ha approvato la mozione, proposta dal Pd e poi emendata dal consigliere Romano Frenquelli della lista "In Comune", di intitolare a Giovanni Tanoni (nella foto) la nuova struttura sportiva polifunzionale di prossima realizzazione nel quartiere di Castelnuovo a Recanati. "Sono molto soddisfatto di quanto deciso l’altra sera dal Consiglio Comunale – sottolinea il consigliere Frenquelli, presidente anche del Csi Recanati –. Ringrazio sia la minoranza, che ha fatto convergenza il suo voto sull’emendamento da me presentato, e la maggioranza che ha appoggiato sin da subito la mia proposta. Ritengo che l’intitolazione del centro sportivo sia più valorizzante per una figura che tanto ha dato per lo sport e i giovani e senza nulla chiedere in cambio. Un esempio per le generazioni future. Ringrazio anche la giunta che si è subito messa al lavoro per poter procedere con l’intitolazione, avendo compreso le ragioni della mia istanza, peraltro già approvata in commissione cultura all’unanimità".