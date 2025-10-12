La nuova urbanistica: recupero e confronto

Il Comune di Recanati sta avviando la redazione del Piano urbanistico generale, il nuovo strumento di pianificazione previsto dalla legge urbanistica regionale. Dopo gli incontri con gli ordini professionali e le categorie economiche, martedì l’assessore all’urbanistica Maurizio Paoletti illustrerà il documento anche ai comitati di quartiere.

Assessore, quali sono gli obiettivi principali di questo nuovo strumento urbanistico?

"Gli obiettivi sono conservativi e sostenibili: limitare il consumo di nuovo suolo, evitare la creazione di nuove superfici impermeabili e puntare sul recupero dell’edificato esistente. Ogni nuova costruzione dovrà essere compensata dalla liberazione di un’area già occupata: in pratica, se costruisco qualcosa di nuovo, devo restituire un’area equivalente. È un principio che serve anche a garantire l’invarianza idraulica, cioè evitare problemi di drenaggio e allagamenti".

Questo significa che l’edilizia si ferma?

"Assolutamente no. Si cambia filosofia: si punterà di più sul recupero, la riqualificazione e la rigenerazione urbana, sia delle aree dismesse sia degli edifici esistenti. È previsto anche un sistema di agevolazioni sui costi di costruzione per chi interviene su immobili degradati o aree abbandonate. L’obiettivo è dare nuova vita al patrimonio edilizio, metterlo a norma dal punto di vista sismico ed energetico senza consumare nuovo suolo. Il Pug prevede anche un processo partecipativo".

Come funziona?

"È un aspetto molto importante. Dopo l’incontro con i tecnici e gli ordini professionali, stiamo incontrando le associazioni di categoria, culturali e sportive, e martedì presenteremo il piano anche ai quartieri, in orario serale per favorire la partecipazione. Sul sito del Comune è già attiva una pagina dedicata al Pug, dove cittadini e tecnici possono inviare osservazioni, contributi e proposte, anche interagendo con una mappa digitale che consente di segnalare aree specifiche del territorio".

C’è però anche il tema della burocrazia e dei vincoli paesaggistici.

"È vero, oggi la rigidità delle norme e la complessità dei pareri rallentano molti interventi. Io credo che, senza rinunciare alla tutela, serva maggiore flessibilità. Se un piano particolareggiato, come quello del Colle dell’Infinito, è già stato approvato dalla Soprintendenza e ne stabilisce le regole, non dovrebbe essere necessario richiedere nuovi pareri per interventi conformi. Dobbiamo evitare eccessi di burocrazia che scoraggiano i cittadini".

Il nuovo PUG quanto durerà nel tempo?

"A differenza dei vecchi piani regolatori, che avevano durata decennale, il Pug non ha una scadenza temporale: resta valido, ma è aggiornabile nel tempo".

Asterio Tubaldi