La nuova viabilità per la Valpotenza: "Al vaglio tre ipotesi di tracciato, a gennaio la gara per il primo lotto"

CronacaLa nuova viabilità per la Valpotenza: "Al vaglio tre ipotesi di tracciato, a gennaio la gara per il primo lotto"
15 ott 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
La Provincia presenta le alternative progettuali a sindaci e rappresentanti delle associazioni del territorio

Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia, presenta le alternative progettuali per la nuova viabilità della vallata del Potenza

Tre ipotesi di tracciato per la nuova Valpotenza. Le alternative progettuali sono state illustrate ieri in Provincia dal raggruppamento temporaneo di professionisti (Abacus srl, Rina Consulting spa e Ambiente srl) che si è aggiudicato la progettazione della nuova viabilità. Ad ascoltare i sindaci dei comuni di Montecassiano, Recanati, Montelupone, Potenza Picena e Porto Recanati, oltre ai rappresentanti di Camera di Commercio, Cna, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria, nell’ambito del percorso di condivisione voluto dal presidente della Provincia Sandro Parcaroli e dal vice Luca Buldorini. "Si sta concretizzando un sogno", ha commentato Parcaroli. Il percorso complessivo, per circa 23 chilometri da Villa Potenza alla nuova uscita dell’A14 a Porto Potenza, è stato suddiviso in quattro lotti funzionali e, per ciascun lotto, sono state studiate tre ipotesi progettuali. "Tra gli obiettivi da raggiungere, una maggiore sicurezza – hanno spiegato i progettisti –, una riduzione dell’inquinamento, un aumento della velocità commerciale. Tali obiettivi possono essere raggiunti eliminando gli attraversamenti dei centri abitati, minimizzando o eliminando gli accessi diretti". Tutto ciò si traduce nella progettazione di una nuova viabilità con due corsie per ogni senso di marcia, che potrà prevedere sia tracciati e opere ex novo, che adeguamenti dei tratti esistenti in cui dovranno essere previste strade di servizio, così da raggruppare gli accessi carrabili, riducendo al minimo gli accessi diretti. "Ora chiederemo i pareri sui vari tracciati – ha aggiunto Buldorini – per arrivare, entro dicembre, alla scelta del percorso migliore. Da gennaio, invece, dovremo cominciare a mettere a gara il primo lotto, che va da Villa Potenza a Sambucheto".

