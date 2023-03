La Onlus Piombini-Sensini entra nella rete "Zero-Sei" di Save the Children

L’associazione "Piombini-Sensini Onlus" è ufficialmente entrata a far parte della rete "Zero-Sei" di Save the Children. Dal 1895 la Onlus si occupa di tutelare l’infanzia, attraverso progetti di accoglienza, protezione e cura di minorenni che vivono in condizioni di disagio. La rete Zero-Sei è un progetto promosso da Save the Children e mette insieme numerose realtà di tipo associativo, culturale, scientifico, socio-assistenziale e istituzionale. L’obiettivo è migliorare la qualità dello sviluppo dei minori rientranti nella fascia d’età che va dai 0 ai 6 anni, costruendo delle comunità educanti. L’associazione Piombini-Sensini condivide gli intenti e il desiderio di attivare dei servizi che siano in grado di tutelare i diritti dei minori.