La Ottaviani di Recanati nel Registro delle Imprese Storiche d'Italia

Chi non se lo ricorda Romolo Ottaviani e il suo storico laboratorio di oro, argento e orologi in via Falleroni a Recanati, operante dal 1936 e prima di lui suo padre Eraclio? Era addirittura il 1912 quando iniziò l’attività di quella che oggi è una delle grandi aziende del settore dell’argentiero di Recanati e che proprio in questi giorni, grazie agli oltre cento anni di attività nel settore dei preziosi, ha ottenuto l’iscrizione ufficiale nel prestigioso Registro delle imprese storiche d’Italia, istituito da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio. L’azienda Ottaviani, diventata industria nel 1945, per la tenacia, forza e capacità di rinnovarsi e adattarsi alle esigenze delle diverse generazioni, può fungere da modello per le attività imprenditoriali più giovani trasmettendogli il loro inestimabile patrimonio di competenze e conoscenze, nonché i valori fondanti del "fare impresa". L’azienda è poi passata nelle mani dei due figli di Romolo, Gherardo e Alberto; nel 1954 l’impresa si trasformò in L.A.R (Laboratorio Articoli Religiosi) di "Romolo Ottaviani e figli" con più di cinquanta dipendenti nell’opificio nel centro storico di Recanati. Attualmente Alberto Ottaviani è presidente della società ed i figli sono tutti nel Cda oltre a essere impegnati in azienda: Marco nell’attività di controller e Laura in qualità di direttore artistico, commerciale e marketing, mentre Paola, responsabile ufficio acquisti, è di recente mancata (2021).

ant. t.