"La pacifazione va costruita sull’antifascismo"

Sulla Festa della Liberazione e sull’atteggiamento delle figure più a destra dell’attuale maggioranza di governo (compreso il presidente del Senato), interviene con una nota stampa Venanzo Ronchetti, neo segretario provinciale del Psi. "L’Italia è una Repubblica antifascista – si legge – è ora che la destra lo riconosca; riconosca soprattutto che la Costituzione non c’è stata concessa dai vincitori della seconda guerra mondiale, ma ha rappresentato il riconoscimento dovuto al popolo per la lotta condotta contro i nazisti e i fascisti. Cosa sarebbe stato dell’Italia se, sotto la guida del Comitato nazionale di liberazione che vedeva riuniti tutti i partiti antifascisti, il Paese non avesse partecipato con la resistenza e il sacrificio di tanti partigiani alla lotta di liberazione? Austria, Giappone e Germania sono rimaste occupate e divise per decenni! Il 25 Aprile non può essere considerata una festa divisiva. Essa resta la festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e la definitiva caduta del regime fascista. Ogni sorta di revisionismo che tenti di porre sullo stesso piano chi ha combattuto per la libertà e chi, invece, sosteneva un regime criminale, va combattuto. Sono convinto una pacificazione sia possibile se costruita sul terreno comune dell’antifascismo".