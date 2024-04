La palestra cittadina intitolata a Vito Onesta, detto Giorgione

Il Consiglio comunale di Pioraco ha deliberato l’intitolazione della palestra comunale a Vito Onesta detto Giorgione, in attesa della fine dei lavori di messa a norma prevista per fine estate. Nato a Matelica il 31/8/1953, terzo di tre fratelli, dopo il servizio militare Giorgione entra a lavorare come operaio nelle cartiere di Pioraco e Castelraimondo. Nell’ottobre 1980 sposa Ada Giachetta e viene a vivere a Pioraco. La passione per lo sport lo porta ad occuparsi della palestra comunale come custode, organizzando tornei giovanili di pallavolo ed altre attività. Appassionato di calcio, dopo il servizio militare è stato uno degli allenatori della Folgore Castelraimondo e della Ruggero Mancini di Pioraco, con la quale ha vinto un campionato. Nel 2014, sempre a Pioraco, entra in Consiglio comunale dando prova di grande dedizione al paese: nel 2016, con la carica di vice coordinatore della Protezione civile, alla quale apparteneva dal 2008, partecipa attivamente all’organizzazione dei soccorsi. Il 17 agosto 2018 muore improvvisamente a sessantacinque anni lasciando un grande vuoto nella sua famiglia, nell’amministrazione comunale e nel mondo sportivo locale. "Quando una persona muore si dicono troppo spesso frasi fatte come "era un brav’uomo", nel caso di Giorgione le cose stavano esattamente così – ha dichiarato il sindaco Matteo Cicconi -: era una persona perbene, che sapeva farti morire dal ridere ma al tempo stesso richiamava tutti all’ordine nel giro di un secondo. Non andarci d’accordo era quasi impossibile". L’intitolazione della palestra comunale a Giorgione è una scelta sicuramente ben accolta dalla popolazione che non lo ha mai dimenticato.

Alessio Botticelli