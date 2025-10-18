La palestra scolastica delle Grazie torna utilizzabile dopo i lavori

È tornata pienamente fruibile la palestra della scuola primaria delle Grazie a Recanati, chiusa nei mesi scorsi a causa di infiltrazioni d’acqua piovana. L’intervento di impermeabilizzazione del tetto, appena concluso, ha risolto in via definitiva il problema, restituendo agli alunni e agli insegnanti uno spazio fondamentale per le attività motorie e didattiche. I lavori, per un importo complessivo di 16.400 euro, hanno previsto la rimozione della vecchia guaina di copertura e la posa di una doppia guaina impermeabilizzante su tutta la superficie del tetto. Un’operazione necessaria per mettere in sicurezza la struttura e garantire la piena ripresa delle attività.

L’amministrazione ha già annunciato un ulteriore intervento di miglioramento: nel bilancio 2026 saranno infatti stanziati fondi per il rifacimento della pavimentazione della palestra. L’assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli ha sottolineato come l’amministrazione stia dedicando una particolare attenzione all’edilizia scolastica, avviando un dialogo costante con dirigenti e fiduciari dei plessi cittadini. "Abbiamo avviato un percorso di confronto diretto con le scuole – spiega Bartomeoli – che prevede sopralluoghi con le dirigenti all’interno delle strutture, per mappare le criticità prima della fine dell’anno scolastico. Gli interventi saranno poi eseguiti durante le vacanze estive, per ridurre al minimo i disagi per studenti e personale". Nel caso di opere più complesse o di maggiore entità economica, gli interventi saranno invece programmati per l’anno successivo.