La pallavolista Bosetti scampata al terremoto

di Chiara Gabrielli

Via dall’inferno. Lucia Bosetti, schiacciatrice del Cukurova, club turco con sede ad Adana, residente nel Maceratese e moglie di Matteo Carancini, team manager della Lube, ha visto l’orrore e la disperazione nella città distrutta dal terremoto. In queste ore, è in viaggio, direzione Italia, insieme ai genitori che erano andati a trovarla. Bosetti, originaria di Tradate (Varese), azzurra del volley vicecampionessa del mondo, ha fatto sapere che sta bene, ma la situazione è drammatica. La terra continua a tremare. La sua abitazione, nuova, ha retto all’urto terribile delle scosse, ma è inagibile. "La situazione è pesante – spiega Carancini –, la buona notizia è che è riuscita a partire (ieri verso le 20, ndr) da Adana, in un pulmino, con i genitori, due ragazze della squadra e i famigliari di una di loro. In 7 ore dovrebbero raggiungere Ankara. C’è da vedere se devono per forza fare scalo a Istanbul o se la Farnesina organizzerà un’alternativa diretta per Roma". L’obiettivo, ora, è tornare a casa. "Ancora non si sa cosa succederà a livello sportivo – spiega Carancini –, è stato proclamato il lutto nazionale per una settimana, si vedrà". La notte tra domenica e lunedì è stata terribile: "Ci siamo tenuti in contatto su WhatsApp, sia con messaggi vocali che con chiamate. La casa dove abitava è inagibile, non la fanno entrare. Era spaventata, molto, anche perché le scosse continuavano. Averla sentita mi ha fatto tirare un sospiro di sollievo, allo stesso tempo mi sentivo impotente perché da qui non potevo fare niente per lei. Ora va meglio, dice che da quando è dentro quel pulmino si sente più tranquilla, più protetta. Buona parte del tempo l’ha trascorsa nel palazzetto, dove hanno sistemato quelli che non hanno più una casa". Ieri sono state ore di grande apprensione anche per uno studente di Unimc, 22 anni, dell’Ascolano: proprio domenica è arrivato ad Ankara per l’Erasmus. Nel pomeriggio di ieri si è poi messo in contatto con l’ufficio internazionale Unimc: fa sapere che sta bene e che la situazione non desta particolare preoccupazione per ora. L’Università di Ankara in una nota spedita all’ateneo di Macerata scrive che "per il momento qui è tutto ok ma come potrete comprendere siamo molto preoccupati". "Esprimiamo totale vicinanza alle popolazioni di Turchia e Siria ferite dal devastante terremoto – ha detto il rettore John McCourt –. La nostra comunità si stringe con forza alle famiglie colpite da una tragedia di indicibili proporzioni. Seguiremo con attenzione l’andamento degli eventi per poter offrire un pieno e fattivo sostegno all’insegna di quei valori di solidarietà, rispetto e accoglienza propri dell’ateneo".