La Panatta inaugura la nuova mensa da 425 metri quadrati

Appena inaugurata, alla Panatta è entrata in funzione la nuova mensa aziendale, realizzata su uno spazio di 425 metri quadrati, con un investimento di oltre 300.000 euro. L’area è climatizzata, luminosa, priva di barriere architettoniche, completa di spazio relax e tv: diviene anche luogo di condivisione e di aggregazione per tutto il personale. Panatta, stabilimento nella sede unica ad Apiro, produce da sessant’anni macchinari per l’allenamento fisico. Esporta in 85 nazioni. Il fatturato consolidato del 2022 è salito a 36,7 milioni di euro, con un + 24,5% rispetto al 2021. Il team Panatta riserva particolare attenzione al benessere per il personale, attualmente di 164 unità. I dipendenti possono fruire d’un pranzo completo a soli 3 euro, con ampia scelta fra quattro primi, quattro secondi, due contorni, frutta, dolce: un menù completo, con possibilità di asporto e una particolare attenzione per chi ha specifiche esigenze alimentari. Camst Group di Bologna è partner di Panatta nella gestione del comparto ristorativo.

Gianfilippo Centanni