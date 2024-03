La "Panchina del dono" ad Apiro

Installata nello slargo dell’ex pista di pattinaggio, per l’encomiata iniziativa della locale sezione comunale dell’Avis con l’Aido e l’Admo, ad Apiro è stata inaugurata la "Panchina del dono": l’iniziativa, che ricorda i 50 anni dell’Aido nazionale, ha lo scopo di far riflettere sull’importanza delle donazioni ("Io dono! Non so a chi … ma so perché") degli organi, del sangue e del midollo osseo. Alla cerimonia pubblica, presenti col sindaco Ubaldo Scuppa i carabinieri della stazione cittadina, le rappresentanze delle associazioni (Elio Giacomelli e Morena Soverchia presidenti provinciali rispettivamente dell’Aido e dell’Avis, Ramona Ciucchi presidente dell’Avis apirana), del volontariato, della Piros, dei vigili del fuoco del distaccamento locale. Il sindaco Scuppa, Giacomelli, Soverchia e Chiucchi hanno dato risalto alle benemerenze morali delle donazioni. Un toccante pensiero, ricordando il terzo anniversario della scomparsa, è stato rivolto alla figura della professoressa Rosanna De Luca, già tanto attiva nella comunità in particolare per l’Aido.

Gianfilippo Centanni