La panchina dell’assassino sarà dipinta di rosso. Diventerà un simbolo contro la violenza di genere

Un luogo di morte che diventa simbolo di lotta contro la violenza sulle donne. La panchina su cui si è seduto Nikollaq Hudhra dopo aver ucciso a coltellate l’ex moglie sarà dipinta di e avrà una targhetta: "In ricordo di Gentiana". Oggi ci sarà la convalida dell’arresto per il 55enne albanese che sabato sera a Tolentino ha ammazzato l’ex moglie 45enne Gentiana Hudhra - di professione badante, anche lei albanese - per poi prenderla a calci e aspettare su quella panchina che arrivassero le forze dell’ordine. Tutto davanti allo sguardo attonito dei passanti. Il Comune ha deciso di promuovere una manifestazione per ricordare Gentiana. "Non potete sapere quanto soffriva questa donna. Non è giusto", ha urlato ieri una parente. "Mia sorella aveva già denunciato", sono state le uniche parole del fratello Artur.