La pandemia negli scatti di Tramandoni

Ci sono immagini che non si dimenticano. Con questo spirito il fotografo Marcello Tramandoni ha consegnato al sindaco Fabrizio Ciarapica una copia del suo libro "Vite da pandemia", con oltre cento scatti realizzati tra il 2020 e il 2022, durante i giorni più duri dell’emergenza sanitaria. "Ho iniziato per caso – racconta Tramandoni – con qualche scatto in spiaggia, al molo. Da lì è cresciuo il desiderio di raccontare la trasformazione segnata dal distanziamento, dalle mascherine, dai gesti nuovi". Tramandoni, nato a Montecosaro, collabora con la Fototeca di Morrovalle e ha esposto in numerose città italiane.