La "Panoramica" è impercorribile:il sindaco chiude l’intera strada

Da giovedì sera il sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco, con un’ordinanza, ha disposto la chiusura totale (ad automezzi, motocicli, bici, pedoni) dell’intero tratto della strada comunale Bramante denominata "Panoramica". Infatti, a seguito del maltempo dei giorni scorsi, per le abbondanti e continue piogge, l’altro ieri si è verificato il distacco di una parte del versante di roccia che costeggia questa strada, con la rottura delle reti salvarocce e con il reale rischio di crollo sulla strada stessa. Da qui la chiusura, "ai fini della sicurezza e pubblica incolumità". C’è permesso di transito veicolare "limitatamente al tratto che collega la provinciale Faleriense-Ginesina all’inizio Ponte ai soli residenti che abbiano accesso alle loro abitazioni soltanto da via Bramante e autorizzati dalle autorità competenti". "La strada "Panoramica" probabilmente resterà chiusa per almeno una decina di giorni – spiega l’assessore Francesco Paletti –. Oggi (ieri per chi legge, ndr) è iniziata la messa in sicurezza".