La Pars all’evento contro le droghe

Anche la Pars di Corridonia è stata invitata a Roma all’evento organizzato dal governo per oggi, in occasione della Giornata mondiale contro le droghe. LA cooperativa sociale sarà presente in rappresentanza del Comitato italiano dipendenze, un raggruppamento di comunità terapeutiche che operano sul territorio nazionale e di associazioni di famiglie. All’incontro, al quale parteciperà anche la premier Giorgia Meloni, prenderanno parte per la Pars la presidente Nicoletta Capriotti, Irene Costantini (direttore sanitario) e una rappresentanza di ragazzi, famiglie e operatori delle comunità terapeutiche della cooperativa.