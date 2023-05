.La Pars festeggia l’inclusività con uno spettacolo

Al Centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli Amici", gestito da Pars, andrà in scena alle 16.30 "Ciascuno cresce solo se sognato". Una vera e propria Festa dell’inclusività, che segna la fine di un percorso di condivisione durato un intero anno e durante il quale famiglie e bambini si ritroveranno insieme. Dopo i saluti dell’amministrazione, il programma prevede un’interpretazione di poesie di autori stranieri dal titolo "E’ necessario piantare, madre", condotta dall’educatrice teatrale Fabiana Vivani, poi una performance musicale intitolata "L’inclusione tra note e versi", diretta dall’insegnante Natalia Marinov. In questa occasione le operatrici e gli iscritti mostreranno il lavoro fatto con una rassegna di foto e lavori trasversali a tutti i laboratori: musicale, artistico e teatrale.