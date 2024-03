La partigiana Aloisio raccontata da Farabbi all’otto marzo dell’Anpi

"Ormai della Resistenza si è scritto tanto, quello che a me interessa parlare è mettere in rilievo la partecipazione di tante donne alla Resistenza". Sono state queste le parole pronunciate dalla partigiana genovese, ormai quasi centenaria, Mirella Aloisio, alla quale l’Anpi sezione "Scipioni e Cutini" di Potenza Picena renderà omaggio proprio nel giorno della festa della donna. Domani alle 21.15, nella sala Amici della Musica, l’associazione ha organizzato con il patrocinio del Comune l’incontro "Donne che parlano di Donne. La resistenza continua". A introdurre il discorso su questa affascinante figura che a poco più di 17 anni era responsabile del Comitato di Liberazione di Genova, poi insignita della Croce di guerra al valore militare, sarà la poetessa Anna Maria Farabbi autrice del libro "La Resistenza continua colloquio con Mirella Aloisio". "L’energia etica e politica di Aloisio fluisce sulla sua narrazione - sottolinea l’Anpi locale -, illuminando cinquanta anni della storia del nostro paese. Soprattutto, ci conduce a un’unica foce: dare senso alla propria esistenza per un democratico corale progetto culturale, sociale, politico".