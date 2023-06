La partigiana Pagani ha festeggiato 100 anni

di Lorena Cellini

Alla finestra della sua casa, nel cuore del borgo marinaro, sventola sempre una bandiera italiana. Ieri, alla coreografia tricolore si sono aggiunti palloncini colorati che incorniciavano il numero 100; perché ha tagliato il traguardo del secolo Vanda Pagani. La sua è la storia di una donna che ha attraversato il Novecento da protagonista, la storia di una staffetta partigiana che ha conservato uno spirito da pasionaria. L’ultima uscita pubblica il 25 aprile scorso, alla festa della Liberazione a Civitanova, quando esortò Giorgia Meloni a prendere le distanze dal fascismo. Sabato il partito nel quale milita, il Pd, la festeggerà nella sede di via Mameli. Vanda ieri, nella sua abitazione di via Lido a Civitanova – dove si trasferì con il marito dopo aver vissuto a Milano e a Perugia – ha ricevuto amici e mazzi di fiori di auguri. Sono arrivate, da Roma, anche orchidee spedite da Monica Belardinelli che nel docu-film dedicato a Vanda ha interpretato la giornalista che la intervistava facendosi raccontare la sua vita avventurosa tra Resistenza, lavoro e famiglia. "Per cosa vale la pena ancora combattere e resistere? Per difendere i valori della nostra Costituzione", scandisce Vanda che i suoi cento anni se li porta benissimo, con la voglia di partecipare alla vita politica. Tanta voglia, al punto da pungolare il suo partito "ad impegnarsi per organizzare assemblee, volantinaggio, occasioni di confronto con la gente che ha bisogno di essere ascoltata". E tifa per Elly Schlein: "Quando la vedo in tivù le dico sempre ‘cocca tieni duro. Perché non è facile in quel ruolo". Ha energia da vendere Vanda Pagani che a soli 17 anni nella sua Milano faceva in bicicletta la staffetta con Varese per trasportare pistole e armare la Resistenza partigiana che combatteva sulle montagne. Per tre anni riesce a sfuggire al controllo dei nazifascisti. Quel periodo, le sue memorie, sono confluiti nel docufilm ‘Vanda Pagani una piccola storia’ presentato in anteprima a Civitanova e in cui racconta anche come nacque in lei il seme dell’antifascismo, quando da adolescente vide un anziano picchiato su un tram perché non aveva salutato un gagliardetto fascista. Da lì i giorni da staffetta, quelli della Liberazione e di piazzale Loreto e poi la politica e l’impegno a Roma, negli anni ottanta, come assistente della parlamentare Vanda Dignani. Tanta vita, tanta storia dentro quel ‘100’. "Ma vado avanti – promette – e sono pronta per la carica dei 101".