La partita dei rifiuti. Cosmari, spunta l’ipotesi di azzerare l’intero cda

Il giorno preciso ancora non c’è. Ma l’assemblea dei soci di Cosmari Srl per scegliere il nuovo presidente della società, dopo la decadenza dall’incarico di Giuseppe Pezzanesi, si terrà tra il 15 e il 20 ottobre. Venerdì scorso si è riunito il "comitato ristretto" dei sindaci per discutere del nuovo assetto ai vertici della società. C’è un confronto molto serrato per decidere chi dovrà sostituire l’ex sindaco di Tolentino, ma gira anche l’ipotesi di "cogliere l’occasione" per azzerare l’intero consiglio di amministrazione e ricominciare da capo.

Non proprio il clima più adatto per affrontare una situazione difficile: c’è il serio e concreto rischio che a causa del conferimento dei rifiuti fuori provincia (già in corso), l’aumento della Tari del 15%, già deciso e spalmato tra il 2024 e il 2025, possa crescere ulteriormente. Come emerso anche in precedenza, per timore di perdere consenso, manca il coraggio della politica: parlare chiaro, confrontarsi con la popolazione e, poi, scegliere. Da una parte si accusano "quelli che c’erano prima", dall’altra negli ultimi due anni e mezzo si è perso tanto tempo, con assemblee dei soci ripetutamente andate a vuoto. Si può non condividere quanto fatto negli anni precedenti al 2020, ma non dire che non sia stato fatto niente. La discarica di Fosso Mabiglia a Cingoli è entrata in funzione nel 2014 con "scadenza" prevista nel 2021. Già tre anni dopo, nell’agosto 2017, il consiglio provinciale approvò le tavole sulla macrolocalizzazione delle "aree idonee e non idonee per gli impianti di gestione dei rifiuti". A fine giugno 2020, l’Assemblea territoriale d’ambito di Macerata (Ata) ha adottato il Piano d’ambito, approvando i criteri per l’individuazione del sito per la nuova discarica, con una "graduatoria" che classifica la preferenzialità delle aree ritenute idonee: un ventaglio di possibili opportunità localizzative da vagliare in via prioritaria, ma approfondendo le verifiche su scala comunale. Tanto è bastato per fare scattare 12 ricorsi al Tar contro il piano adottato e indurre una ventina di sindaci, che in precedenza si erano espressi a favore del piano, a tornare sui propri passi (con una lettera all’allora presidente Ata, Antonio Pettinari). Così l’intero processo ha cominciato a rallentare e il piano adottato, che era pronto, non è stato più approvato.

A fine 2021 è stata ampliata la discarica di Cingoli, per giungere fino all’autunno 2023, ma già si sapeva che non era sufficiente. Così dopo circa un anno di stallo (anche allora c’erano le elezioni comunali, a Civitanova, Corridonia e Tolentino) nell’ottobre 2022 ha cominciato a prendere corpo un altro piano, con un ulteriore ampliamento della discarica di Cingoli, in attesa della nuova, prevedendo – nel frattempo – di portare i rifiuti fuori provincia. Ma l’approvazione di questo piano è arrivata solo lo scorso agosto, con l’impegno di individuare entro l’anno i 45 siti tra cui scegliere quello in cui realizzare la nuova discarica, condizione posta dal Comune di Cingoli per non mettersi di traverso. All’orizzonte, però, ci sono nuove elezioni amministrative.