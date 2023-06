La partita dei rifiuti Stangata per la Tari E rispunta l’idea del termovalorizzatore

di Franco Veroli

L’assemblea dei soci di Cosmari srl ha votato l’invio all’Ata (Assemblea territoriale d’ambito) di una richiesta di aumento della Tari pari al 15%. Senza, però, rivedere l’importo per il 2023, e spalmando l’incremento in due anni: l’11% nel 2024, e il 4% nel 2025. È quanto deciso nella seduta di ieri, nel corso della quale è stato aggiornato il Piano economico finanziario (Pef) della società. Una operazione che, di norma, viene effettuata ogni due anni, a meno che non si verifichino circostanze straordinarie che possano pregiudicare gli obiettivi che ci si era prefissati. Ma questo, secondo Cosmari srl, è proprio quello che si è verificato. Motivo per cui la società ha presentato una istanza di revisione della Tari per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025, adeguandola al rialzo, una scelta necessaria per garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione. Una richiesta che ieri ha avuto l’avallo dell’assemblea dei soci (vale a dire dei sindaci dei comuni della provincia, più Loreto), nel corso della quale sono state evidenziate le "circostanze straordinarie" che la giustificano. In primo luogo è stato sottolineato l’aumento dei costi delle materie prime. In secondo luogo hanno pesato i rialzi dei tassi decisi dalla Bce, con l’Euribor (il tasso interbancario di offerta in euro) che ha registrato un incremento con impatti significativi sui costi di indebitamento aziendale. Rilevanti sono stati anche i costi da sostenere a causa dell’incendio dell’impianto Tmb nel 2022 e conseguente gestione, e quelli inerenti alla fine della discarica di Cingoli (settembre 2023), senza che nel frattempo sia stata individuata una nuova discarica, con conseguenti maggiori oneri di smaltimento verso terzi (per almeno un anno i rifiuti finiranno a Fermo e Pesaro). Fatto sta che il preventivo triennale della società che deve essere presentato e approvato entro questo mese, presenta un disavanzo economico nel triennio 2023-2025, rispetto a quanto approvato e previsto in precedenza dal Pef, di 5,9 milioni di euro per il 2023, 8,5 milioni nel 2024 e 4,2 milioni nel 2025 (ipotizzando la presenza della discarica d’ambito nell’ultima annualità), vale a dire 18,6 milioni in tre anni. Questi i numeri, se – però – a fine 2024 sarà di nuovo disponibile la discarica di Cingoli per cui è previsto un ampliamento (50mila tonnellate): se questo non accadrà la situazione potrebbe essere anche peggiore. In questo scenario, nella discussione di ieri, è tornata di nuovo a fare capolinea l’idea di realizzare un termovalorizzatore, sulla cui sostenibilità economica – si è convenuto – c’è comunque molto da discutere. Ora la parola passa all’Ata.