La partita della discarica: "A Macerata non si farà". Il Comune pronto al ricorso

Il Comune di Macerata è pronto a ricorrere al Tar nel caso cui dovesse arrivare il via libera alla realizzazione della discarica nel territorio del capoluogo. È quanto emerge all’indomani della presentazione del comitato di cittadini presieduto dall’avvocato Giovanni Vagni. Un migliaio di persone, infatti, ha firmato contro l’ipotesi che i rifiuti vengano portati in contrada Botonto a Macerata. L’area è stata inserita al primo posto nella graduatoria dei 23 siti stilata dagli esperti dell’Università Politecnica delle Marche. Nel capoluogo, oltre a Botonto, c’è un’altra zona idonea (inserita al quinto posto), in contrada Cervare. In attesa di un incontro con il sindaco Sandro Parcaroli, il comitato ha evidenziato i motivi per cui Botonto non è una soluzione; i residenti attendono anche un incontro col sindaco. Una delle motivazioni per cui la perizia dei tecnici ha individuato le contrade Botonto e Cervare sembra essere la vicinanza alla struttura del Cosmari. Tra le motivazioni addotte dal comitato per dire no, ci sono anche i problemi di viabilità: le strade della zona non sono adatte, essendo strette, piene di tornanti e in forte pendenza, per il passaggio di pesanti camion di rifiuti; ci sono anche l’aspetto naturalistico da salvaguardare e la presenza di strutture ricettive. In quell’area passa oltretutto il torrente Trodica, e ci sono pozzi di acqua potabile utilizzati dai residenti a cui l’acquedotto non arriva. Dopo che il comitato è uscito allo scoperto, il dossier è tornato sul tavolo della giunta: "Avendo avuto un confronto col sindaco e la giunta – spiega Laura Laviano, assessore all’Ambiente – posso dire che stiamo predisponendo il ricorso, perché a Macerata la discarica non si farà". Il consigliere del Partito democratico Narciso Ricotta aveva in passato presentato una mozione, approvata quasi all’unanimità dal consiglio comunale, per dire No alla discarica a Macerata. "Ci sono motivi tecnici per impedire la cosa – spiega Ricotta –, innanzitutto la viabilità proibitiva, ma anche la presenza del seminario Redemptoris mater, di bed and breakfast e coltivazioni biologiche. Ci sono però anche motivazioni di carattere politico. Tra i comuni della provincia che hanno già ospitato discariche Macerata c’è, deve essere esentata per equità e rotazione. È un principio politico di buon senso. La graduatoria va corretta, ma in ogni caso non è vincolante. La politica deve certamente scegliere su indicazioni tecniche, ma deve anche valutare, prendere scelte ponderate. Appoggio il comitato di residenti che si è formato per dire no alla discarica, porteremo avanti la loro battaglia".