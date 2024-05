La partita della nuova discarica. Da Recanati a Civitanova, ecco dove potrebbe sorgere

Le imminenti elezioni europee e amministrative hanno silenziato rilevanti questioni irrisolte, rimandate a dopo il voto, poiché le forze politiche temono di perdere consensi. Prima tra tutti la questione rifiuti che, come noto, vengono attualmente trasferiti a Tavullia, nel Pesarese, a costi più che doppi, per la mancanza in provincia di una discarica di appoggio all’attività di Cosmari srl, essendo esaurita quella di Cingoli.

In questo contesto, tuttavia, finalmente emergono le 29 macroaree "potenzialmente idonee", nell’ambito delle quali dovrebbe essere individuato il sito per la nuova discarica, un numero ristretto rispetto a quello iniziale decisamente più alto, ma destinato comunque a far discutere. Di queste ben otto ricadono nel comune di Recanati, quattro nel territorio di Matelica, tre in quello di Montefano, due a Corridonia, due a Civitanova, una a Sant’Angelo in Pontano, una a Mogliano, una a cavallo tra Mogliano e Corridonia, una a cavallo tra Montecosaro e Civitanova, una a Monte San Giusto, una ad Apiro, una a Pollenza, una a Petriolo, una a Potenza Picena e una a Treia. Altre 25 macroaree sono state valutate non idonee, mentre altre sono al momento state escluse per documentazione insufficiente o assente. Naturalmente le 29 macroaree idonee sono state individuate sulla base di un attento esame del suolo e anche del contesto ad esso circostante, tenendo conto di diversi parametri, ambientali e non solo. Siamo comunque ben lontani dalla "rosa" di cinque siti da proporre all’Ata (l’Assemblea territoriale d’ambito), tra i quali dovrà essere scelto quello dove realizzare la nuova discarica, in sostituzione di quella di Fosso Mabiglia a Cingoli.

Questa ha esaurito la capacità di abbancamento, ma è in fase di elaborazione un progetto di ampliamento (per ulteriori 250mila tonnellate), in attesa che sia pronta la nuova discarica, presumibilmente nel 2028. Tra procedure burocratiche e altro, il progetto per ampliare il sito di Cingoli dovrebbe essere pronto alla fine di quest’anno oppure all’inizio del 2025, in modo da avere il nuovo impianto alla fine del prossimo anno. Questa operazione, però, necessita di una precondizione, senza la quale il Comune di Cingoli si metterebbe di traverso, vale a dire la scelta ufficiale del nuovo sito. Altrimenti i tempi sicuramente si allungano, e il trasferimento dei rifiuti a Pesaro o anche ad Ascoli (è in corso una interlocuzione) non sarebbe limitato a due anni, come per ora previsto, ma durerebbe molto di più, con inevitabile aggravio dei costi. E questi, come già avvenuto, finirebbero per scaricarsi di nuovo sulle spalle dei cittadini, visto che sarebbero inevitabili altri aumenti della Tari.