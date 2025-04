La partita dell’acqua. Gestore, l’accordo c’è. I sindacati compatti:: "Stringere i tempi"

Un passo in avanti e uno indietro? Sul lungo e tormentato percorso per arrivare ad un gestore unico del servizio idrico integrato, le schiarite si alternano agli annuvolamenti. "L’accordo c’è ed è stato sottoscritto. Si tratta ora di concretizzarlo e la prima cosa da fare è costituire la società consortile tra i Comuni e gli attuali gestori, poi sarà definito il resto. Lunedì prossimo ci sarà un incontro tra tecnici e comitato ristretto dei sindaci per cominciare a scrivere, nero su bianco, tempi e modalità di attuazione", afferma Alessandro Gentilucci, presidente dell’Aato 3 di Macerata. Ma Daniele Principi, Rocco Gravina e Sergio Crucianelli, segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, Andrea Coppari e Francesco Fattori della Filctem Cgil, Giuliano Caracini della Femca Cisl, Dalverio Dafne della Flaei Cisl e Manuel Broglia della Uiltec Uil, però, alla luce dell’assemblea di ieri mattina, sono preoccupati e si dicono pronti a riprendere la mobilitazione.

"Anche ieri – scrivono – i sindaci hanno ribadito che il loro interesse primario è quello di mantenere il servizio in mano pubblica. Proprio per questo, però, c’è bisogno che lavorino insieme ai tecnici a partire dalle prossime imminenti riunioni, per far sì che quello che da un mese e mezzo chiamiamo bozza di accordo diventi un accordo vero, sottoscritto e completo di tutta la documentazione mancante al fine di trasformarlo in proposta reale".

I sindacati sottolineano come dopo lo sciopero di settore del 28 febbraio e la grande manifestazione in piazza Cesare Battisti (nella foto), sembrava che finalmente qualcosa si muovesse nella giusta direzione: la costruzione del gestore unico per l’affidamento in house del servizio idrico integrato sembrava all’orizzonte. Si è iniziato, infatti, a discutere di una bozza di accordo tra le società operative che avrebbe portato alla proposta di candidatura unitaria in grado di garantire gli obiettivi che Cgil, Cisl e Uil hanno da sempre indicato come prioritari: mantenimento del servizio in mano pubblica, salvaguardia dei livelli occupazionali, certezza della qualità del servizio ed economicità della tariffa. Un percorso su cui hanno espresso la loro fiducia, convinte che la compattezza dei lavoratori delle Società avesse dato la spinta necessaria per superare le ultime resistenze e criticità, portando anche i più riottosi a convincersi di lavorare per il mantenimento della gestione pubblica.

"Il fatto è che sono passate settimane – evidenziano i sindacati – con diversi incontri e assemblee, fino a quella di ieri, in cui abbiamo assistito ad un preoccupante ritorno al passato, con pericolosi rimpalli di responsabilità tra tecnici incaricati dalle società e sindaci, incapaci di assumere impegni precisi per superare le problematiche esistenti nei tempi previsti dalla normativa. Siamo quindi estremamente preoccupati, per la replica di dinamiche già viste nel recente passato con l’aggravante che ormai siamo agli ultimi minuti di questa partita e non possiamo permetterci ulteriori indugi".

Secondo Cgil, Cisl e Uil, la soluzione prospettata nella bozza di accordo tra le Società è un piano di lavoro utile e, al momento, l’unica strada realisticamente percorribile. "Ma è necessario stringere i tempi e procedere con atti concreti – concludono – Conosciamo benissimo la complessità della situazione e il contesto in cui ci si muove, che impone numerosi approfondimenti per poter approdare ad una proposta di candidatura correttamente in linea con il dettame normativo, ma la complessità non può diventare un alibi per prendere atto che il tempo è già scaduto".