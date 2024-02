La partita dell’acqua. I sindaci votano il rinvio, ennesimo nulla di fatto

L’assemblea dell’Aato 3 ha di nuovo rinviato la decisione inerente al gestore unico del Servizio idrico integrato. Tornerà a riunirsi il prossimo 27 febbraio, quando dovrebbe essere portata sul tavolo una proposta elaborata secondo le linee di indirizzo presenti nel parere fornito, su richiesta dell’Aato, dall’avvocato milanese Maurizio Boifava. Del resto, come comunicato dallo stesso presidente, Alessandro Gentilucci, una richiesta di rinvio gli era stata già fatta nei giorni scorsi dai sindaci di Macerata, Recanati e San Severino. La situazione sta diventando surreale, poiché da più di un anno si discute, ma non si riesce ancora a trovare una soluzione, mentre la scadenza delle attuali concessioni, giugno 2025, dovrebbe indurre tutti al massimo senso di responsabilità, altrimenti il servizio andrà a gara e, facilmente, finirà in mano ai privati.

È anche vero che la complessità della questione si interseca con diverse posizioni politiche, ma anche di valutazione sulla scelta da fare, talvolta contrapposte. Ieri Gentilucci si è tolto più di un sassolino dalla scarpa. Intanto ricordando che si parlò dell’avvio del percorso per arrivare al gestore unico già nel 2015, presidente Francesco Fiordomo e, a seguire, Stefano Montemarani, senza però arrivare a nulla. A suo avviso, solo dal suo arrivo si è cominciato a fare sul serio. Ha quindi sottolineato che ogni discussione va fatta in sede di assemblea, e non privatamente, con chiara allusione agli incontri promossi da Parcaroli, richiamando l’attenzione sul parere dell’avvocato Boifava e prendendo atto che non era stata portata alla discussione nessuna proposta. Dopo una breve sospensione, l’assemblea ha votato il rinvio. "Si sta lavorando al perfezionamento della proposta su cui è stata raggiunta un’intesa di massima. Si tratta di un rinvio tecnico", afferma il sindaco di Macerata e presidente della Provincia, Sandro Parcaroli. Il riferimento è all’accordo raggiunto nel contestato incontro (al quale ne ha fatto seguito un altro) al quale erano stati invitati solo i sindaci dei Comuni con le partecipate, oltre che i rappresentanti di queste ultime. In campo ci sono due ipotesi: da una parte quella di chi sostiene che il gestore unico, per mantenere l’acqua in mano pubblica, non può che essere una società pubblica, composta esclusivamente dai sindaci; dall’altra chi sostiene la formazione di una società mista tra gli attuali gestori e i sindaci. Questa sarebbe strutturata con un consiglio di amministrazione nominato dalle aziende e un comitato di controllo di cui farebbero parte i sindaci, organo non consultivo, ma al quale spetterebbe il decisivo compito di definire il budget. E qui entra in ballo il parere dell’avvocato Boifava. Chi sostiene la prima ipotesi evidenzia come il documento escluda tutte le altre; chi sostiene la seconda, invece, fa notare che la società mista non viene esclusa, si dice solo che è una soluzione complessa. Nelle precedenti puntate, a questo punto, esprimevano la speranza che l’appuntamento successivo potesse essere quello decisivo: questa volta non lo facciamo, così forse il 27 febbraio lo sarà davvero.