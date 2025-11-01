La partita infinita dei rifiuti. Tavolo tecnico in Provincia: "Fare discariche non ha senso"

"Abbiamo raggiunto un accordo con il vice presidente della Provincia affinché si arrivi all’istituzione di un tavolo tecnico di confronto provinciale per dirimere le problematiche inerenti alla gestione dei rifiuti". L’avvocato Giovanni Vagni (nella foto), presidente del Comitato "No discarica Macerata" esprime la sua soddisfazione per l’attenzione prestata dalla Provincia, concretizzatasi in un incontro che si è svolto nei giorni scorsi, per confrontarsi sulle "politiche di gestione dei rifiuti e sulle ipotesi di localizzazione di nuovi siti di discarica nel territorio provinciale".

Oltre allo stesso Vagni, c’erano Luca Buldorini, vice presidente della Provincia, Giovanni Renzi, vicepresidente del Comitato, l’avvocato Eleonora Marcolini, il dottor Bernardino Principi e l’ingegner Sergio Machella. Le parole presenti nel verbale, documento che "ha valore ricognitivo e conoscitivo e non costituisce atto di impegno vincolante per la Provincia", confermano le intenzioni, ma con molta prudenza. "È stata condivisa la proposta di attivare, in via istruttoria e non deliberativa, un percorso di confronto tecnico nella Provincia di Macerata, finalizzato a raccogliere dati, esperienze e proposte sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti. Tale percorso potrà confluire, previa autorizzazione degli organi competenti, nella costituzione formale di un Tavolo Tecnico di Coordinamento Provinciale, con funzioni consultive e di raccordo territoriale, secondo le modalità che saranno definite con atto del consiglio provinciale o del Presidente".

È stata valutata positivamente anche la possibilità di elaborare un documento di indirizzo non vincolante, denominato "Manifesto Provinciale per una gestione sostenibile dei rifiuti e contro le nuove discariche", da sottoporre alla valutazione del consiglio provinciale, previa consultazione dei Comuni. Buldorini ha evidenziato che, alla luce degli obiettivi europei è necessario orientarsi verso impianti di nuova generazione riducendo progressivamente il ricorso alla discarica, sottolineando che ogni decisione in materia di pianificazione dei rifiuti spetta alla Regione. In ogni caso, Vagni ritiene che l’attivazione del tavolo tecnico possa essere importante per definire con chiarezza che non ci dovranno essere nuovi impianti. "Siamo contrari alla realizzazione di una nuova discarica non solo sul territorio del comune di Macerata, ma su quello dell’intera provincia", afferma. "Non ha più senso – prosegue – fare discariche scatenando una guerra tra poveri per individuare il sito; bisogna puntare su modalità di smaltimento più avanzate e meno impattanti sull’ambiente". Ribadito anche il giudizio negativo nei confronti dello studio della Politecnica delle Marche che "non può costituire la base di discussione, poiché non mette i sindaci nelle condizioni necessarie per prendere una decisione ponderata". Franco Veroli