La Pasqua degli sportivi. Società orgoglio di Recanati

Tutte occupate le poltroncine dell’aula magna del Comune di Recanati ieri mattina per le premiazioni della tradizionale cerimonia della "Pasqua dello Sport" organizzata dal delegato allo Sport Sergio Bartoli e dal Circolo Acli San Domenico. Tanti i giovanissimi presenti, a testimoniare la vivacità dell’associazionismo sportivo che a Recanati conta oltre 40 società. Tutte le autorità presenti (oltre al Sindaco e al delegato allo sport, il Presidente e il delegato provinciale del Coni Fabio Luna e Fabio Romagnoli e il presidente provinciale Acli Roberta Scoppa) hanno sottolineato il ruolo fondamentale dello sport per la crescita e l’educazione dei giovani e ringraziato i tecnici e i dirigenti delle associazioni che lavorano per la promozione delle numerosissime attività sportive presenti nel territorio. Presenti anche molti veterani come Paolo Marinelli, 81 anni suonati, ma ancora un grande spirito giovanile, che per tanti anni è stato l’anima del ciclismo recanatese. Anche lui si è portato a casa l’attestato del suo impegno che metterà insieme alla Medaglia d’oro, che gli è stata conferita negli anni passati dal Coni per meriti sportivi, e la cittadinanza benemerita che l’anno scorso il sindaco Bravi gli ha riconosciuto per l’instancabile dedizione al mondo dello sport. La "pasqua dello sport", che ieri mattina si è aperta con la benedizione impartita da Don Roberto Zorzolo, è ormai un evento tradizionale a Recanati: fondata dall’onorevole Franco Foschi a cavallo degli anni ‘80/90 come "Targa Bruno Pancotto" e ripristinata nel 2004, dopo un intervallo di 11 anni, grazie ai compianti ex presidenti dell’Acli San Domenico Stefano Carlorosi ed Adriano Prosperi. Madrina della cerimonia ieri mattina è stata la ciclista recanatese Eva Zandri, tesserata con il Team Allieve Di Federico (Pescara), campionessa italiana cronometro a squadre 2023. Sul palco, accolti da un lungo applauso, sono saliti anche i rappresentanti del Comando Arma Carabinieri, Croce Gialla, Polizia municipale, Protezione civile e Associazione carabinieri in congedo per il loro particolare impegno nel garantire ordine e sicurezza in ogni manifestazione sportiva organizzata. Nel salutare è stato rivolto un caloroso appello alle famiglie perché s’impegnino a far intraprendere ai propri figli una qualsiasi attività sportiva per offrire loro occasioni di socializzazione e divertimento rivelandosi anche una preziosa palestra di interazione sociale e umana.

Antonio Tubaldi