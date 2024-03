La Pasqua dei ricordi con menù tipico

la casa vinicola Accattoli di Montefano, nell’ambito del progetto "Enoturismo Marche: dalla Vigna alla Tavola" promosso dalla Regione, presenta "La Pasqua dei ricordi" con un menu all’insegna della cucina marchigiana tipica delle prossime festività. È questo il secondo di dieci appuntamenti che, da qui a giugno, vedranno la cantina montefanese, in sinergia con l’azienda agricola Mercante di Camerano, la fattoria Colmone della Marca di San Severino Marche e il birrificio SanGermano18 di Camerano, promuovere degustazioni di produzioni tipiche e visite in luoghi simbolo del territorio. Per info 348.6032256 – 345.7673737 www.viniaccattoli.it