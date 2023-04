"La Pasqua dello Sport": i premiati

di Antonio Tubaldi

Nel sabato di Pasqua la città di Recanati ha celebrato i suoi numerosi campioni dello sport e le associazioni sportive del territorio riprendendo la tradizione della "La Pasqua dello Sport". Dopo tre anni di pausa dovuti alla pandemia, la tradizionale festa dello sport recanatese, fondata dall’onorevole Franco Foschi a cavallo degli anni ‘8090, organizzata dal Comune di Recanati e dal Circolo Acli San Domenico, ha premiato e ringraziato tutte le società e gli atleti che con il loro impegno e sacrificio tengono alto il nome di Recanati a livello regionale, nazionale ed internazionale e non solo dal punto di vista agonistico. "Una tradizione che si rinnova – ha sottolineato il sindaco Bravi – e che quest’anno in particolare conta un gran numero di campioni che si sono distinti in Italia e nel mondo dando lustro alla nostra città. Alla presenza del sindaco Bravi, del delegato allo Sport Sergio Bartoli, del presidente regionale del Coni Fabio Luna, del Delegato Provinciale Coni Fabio Romagnoli e della Presidente Provinciale Acli Roberta Scoppa sono state premiate ben 35 società sportive recanatesi con 28 discipline, sono stati consegnati 15 i diplomi con menzioni speciali e 10 targhe ad atleti e società. "A Recanati – ha affermato il consigliere comunale con delega allo Sport Sergio Bartoli – c’è la possibilità di praticare ogni tipo di disciplina sportiva e visto il numero degli iscritti possiamo dire con grande soddisfazione che non esiste in città un bambino o una bambina che non pratichi almeno uno sport". A rappresentare i grandi campioni recanatesi, la leggenda del MotoGP Franco Uncini campione del mondo nel 1982 con la Suzuki 500 del Team Gallina: "Sono molto legato a Recanati, mi sono formato come pilota proprio in questa città – ha ricordato il campione –. Questo è un territorio che regala molte soddisfazioni nello sport e grazie all’impegno delle numerose associazioni i nostri ragazzi possono scegliere e praticare i loro sport preferiti fin da bambini vicino casa". Tra i campioni premiati con le targhe Silvia Luna, Campionessa Italiana Maratona Categoria SF40; Gianni Meschini, 1° Classificato Coppa del Mondo E-Bike 2021; Alessandro Greco, Campione Mondiale di Basket con la Nazionale Italiana IBA 21 e Campione d’Italia 2022 con la squadra dell’Anthropos di Civitanova nel Basket per ragazzi con sindrome di down; Federica Sileoni, 8° posto a livello individuale alle Paralimpiadi di Tokyo nel 2020 e qualifica alle Paralimpiadi del 2024 a Parigi; Armando Benedetti, Campione Italiano 300 HS Cat. SF50 anno 2021; Paolo Marconi, Campione Italiano Salto in Alto Indoor Categoria SM65 anno 2021; Cristina Grufi, Campionessa Europea ed Italiana di Nordic Walking e il pluricampione mondiale ed europeo di bocce Mirko Savoretti.