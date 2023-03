La Pasqua si avvicina: chiese aperte, confessioni e adorazione eucaristica

Torna l’iniziativa quaresimale di

preghiera e riconciliazione voluta da Papa Francesco, dal titolo “24 ore per il Signore”. In preparazione alla Pasqua l’invito è quello di tenere aperte le chiese

per un giorno intero, in modo da offrire ai fedeli e ai pellegrini l’occasione di sostare in qualsiasi momento in adorazione ed avere l’opportunità di confessarsi. Anche l’arcidiocesi di Fermo, per volontà dell’arcivescovo Rocco Pennacchio, ha accolto l’invito del Santo Padre, dando vita a diverse iniziative in tutto il territorio diocesano grazie alle proposte e disponibilità di parroci e sacerdoti. Nella vicaria di Civitanova, due le iniziative: dai Cappuccini nella città Alta, chiesa aperta e confessioni dalle 21.30 alle 24 di oggi e dalle 8 alle 12 di domani; dai Salesiani nella chiesa di Maria Ausiliatrice, oggi alle ore 18 e a seguire adorazione eucaristica fino alle 24, mentre domani messa alle ore 8.30 e adorazione eucaristica fino alle 18, a seguire la messa.