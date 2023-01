La passeggiata dei presepi

Presepe vivente itinerante, oggi, con l’arrivo dei Re Magi da Pievefavera (Caldarola) a Villa di Montalto (Cessapalombo). Una passeggiata di 7,2 chilometri con stazioni viventi in notturna e partenza alle 15 dal circolo di Pievefavera. È la quarta edizione di "Vivo il presepe", che fa il bis dopo la rappresentazione svoltasi la mattina di Santo Stefano. Durante la passeggiata, accessibile a tutti, su asfalto, sarà possibile visitare anche i numerosi presepi realizzati dagli abitanti in occasione de "La via dei presepi". La partenza sarà per tutti i visitatori negli orari indicati della manifestazione; visto che la passeggiata si svolgerà al tramonto e l’arrivo sarà in notturna, gli organizzatori consigliano di portare delle torce. La durata media dell’iniziativa è di 2 ore e 30 minuti circa, incluse le soste. Sarà possibile visitare il presepe vivente anche in bicicletta e le auto possono seguire la passeggiata. Saranno disponibili dei bus navetta che da Villa di Montalto riporteranno i partecipanti al circolo di Pievefavera. Si consiglia, inoltre, un abbigliamento consono alla stagione e scarpe da tennis. Stazioni animate, figuranti, antichi mestieri, punti ristoro sono tra gli ingredienti di questo presepe speciale, particolarmente suggestivo, che vale la pena ammirare come ultimo appuntamento di queste festività natalizie.

Lucia Gentili