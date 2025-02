La passerella dei campioni all’Eurosuole

Sacrifici, obiettivi, forza di volontà. Sono i temi che le stelle dello sport nazionale hanno affrontato ieri pomeriggio all’Eurosuole Forum, in occasione del "Primo Gran Galà dello Sport" organizzato dall’azienda "Simar Group". Una vetrina importante per Civitanova, un’occasione per cittadini e tesserati delle società sportive locali di accogliere le testimonianze di campioni ed ex campioni delle varie discipline. In platea le più alte cariche civili e militari del territorio, tra cui il sindaco Fabrizio Ciarapica. Si è iniziato sulle note dell’inno di Mameli, intonato dalla cantante montecosarese Marta Porrà, si è concluso con il contributo di Sofia Raffaeli, la prima italiana nella storia a vincere un oro individuale ai mondiali di ginnastica ritmica.

"Noi – ha detto la campionessa – siamo una grande famiglia. Alle Olimpiadi sapevo che con me c’erano tutte le mie compagne". Di mezzo, le esibizioni delle ginnaste della Ritmica Fabriano e le parole di chi ha calcato i campi di calcio, di chi si è distinto nello scherma, nel nuoto, nel basket e in tanto altro. Atleti che sono stati intervistati dai volti televisivi Pierluigi Pardo e Simona Rolandi. "Oggi sono alla mia terza vita. Spero di raggiungere altri traguardi": così Carolina Morace, ex calciatrice, allenatrice ma anche europarlamentare. Poi, un tributo al compianto Paolo Rossi e sua moglie, Federica Cappelletti, a fare il punto della serie A femminile che presiede: "Possiamo guardare ad un futuro sempre più internazionale. La strada resta in salita, ma i propositi sono buoni". Assunta Legnante: "Anche io ho un mental coach, ma alla base c’è tanta forza di volontà". Forza di volontà di cui è esempio Manuel Bortuzzo: "Il bronzo alle Paraolimpiadi di Parigi è l’emozione più grande della mia vita". Un pizzico di autoironia nelle parole di Fabio Galante: "Io alle Olimpiadi sono stato buttato fuori subito, qui c’è chi ha preso gli ori". Ancora più umoristica la risposta di Walter Zenga: "È accaduto davvero: Galante mi ha fatto gol in un derby Sampdoria-Genoa, ma anche in quel caso vincemmo noi". Infine, l’orgoglio regionale del pesarese Massimo Ambrosini: "Le Marche? Terra sottovalutata". Intervenuti anche Aldo Montano, Vanessa Ferrari, Antonio Rossi, Valentina Vezzali, Francesco Montervino, Franco Uncini, il presidente di Simar Group Marco Valle e da remoto quello del Coni, Giovanni Malagò. In vetrina anche la Lube, la Virtus Servigliano di Tennis Tavolo e la Megabox Vallefoglia volley.