La Passione a Santa Croce. Oggi la ventesima edizione

Torna la Passione a Macerata. L’appuntamento è per oggi alle 21 al monumento ai Caduti. Giunta al ventesimo anno di vita, la sacra rappresentazione messa in scena dalla parrocchia di Santa Croce a Macerata, è ormai diventato l’appuntamento che dà il via agli eventi cittadini della Settimana Santa. Le scene delle ultime ore di Gesù prenderanno vita grazie all’impegno di quasi un centinaio di volontari che dall’inizio della Quaresima si ritrovano nei locali parrocchiali per le prove dell’evento. Viale Martiri della Libertà, allestito per l’occasione accoglierà l’ingresso trionfante di Gesù a Gerusalemme per lasciare posto poi alla rappresentazione dell’ultima cena, dell’orto degli ulivi e del processo davanti a Pilato. Come sempre la rappresentazione continuerà con la via Crucis lungo il viale fino a giungere alla crocifissione sul sagrato della chiesa di Santa Croce in viale Indipendenza. Una macchina organizzativa importante che quest’anno ha visto la nascita dell’associazione culturale Santa Croce che si occupa di coordinare questo e altri eventi legati alla parrocchia.