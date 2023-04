La Passione al teatro romano "Una scenografia mozzafiato"

Sacra rappresentazione della Passione di Cristo al teatro romano di Villa Potenza, la sera del martedì santo, per opera del comitato parrocchiale della frazione, con l’aiuto della Pro Loco e del Cb Tigrotto. "La particolarità e la bellezza della location hanno fatto sì che le scenografie siano state veramente mozzafiato – le parole di Marco Foglia, rappresentante del comitato parrocchiale e per questa occasione regista della rappresentazione –. Duro e lungo è stato il lavoro per l’esecuzione degli impianti elettrici per l’illuminazione e la predisposizione di tutta l’acustica, eseguiti nel totale rispetto del luogo, della sua storia e della sua antichità. Si è anche lavorato con professionalità e passione per l’allestimento delle varie scene della rappresentazione mixando effetti speciali e prospettive architettoniche del teatro, ciò ha reso le varie scenografie ‘Dell’Ultima cena’, ‘Dell’orto degli ulivi’, ‘Del Palazzo di Caifa’ e della ‘Crocifissione’ magnifiche, suggestive e uniche". La narrazione è stata realizzata da un pool di persone che ha dato voce ai vari personaggi protagonisti della Via Crucis, permettendo agli spettatori di immedesimarsi in quello che è accaduto più di 2000 anni fa, aiutati anche dai costumi particolarmente curati e realistici. Più di 70 i figuranti che quest’anno hanno calcato la scena, molti dei quali giovani con diversi nuovi ingressi nel cast. Il comitato quest’anno ha dovuto fare a meno del suo regista storico Eugenio Palloni "che per gravi motivi di salute non ha potuto presiedere alla rappresentazione, chiaramente lo aspettiamo per il prossimo anno augurandogli una pronta guarigione", l’augurio di Marco Foglia e dei partecipanti al comitato. "Vista questa grave mancanza, soltanto con l’aiuto e il lavoro di tutti quanti nominati sopra e di alcuni singoli è stata realizzata questa Sacra Rappresentazione che ha avuto il consenso e l’approvazione del pubblico, rimasto affascinato", sottolinea Foglia. Al termine, il saluto del parroco don Gianfranco Ercoletti che ha ringraziato i partecipanti e gli spettatori sottolineando il valore religioso e spirituale che questo particolare momento riveste per i cristiani all’interno della settimana santa.

c. g.