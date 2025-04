La Passione di Cristo in scena al teatro romano di Villa Potenza. Protagonisti oltre 80 figuranti

Oggi alle 21.30 la parrocchia di Villa Potenza rievoca la Passione di Cristo. All’iniziativa, giunta alla 39esima edizione, più di 80 figuranti rappresenteranno le varie stazioni con nuove scenografie; la regia, dopo la scomparsa dello storico direttore artistico Eugenio Palloni, è passata nelle mani di Marco Foglia. La splendida location dell’antico teatro romano con elaborati giochi di luce rende suggestive le scenografie. Sono stati necessari il lavoro dei volontari e molta attenzione per il rispetto del luogo. Le ambientazioni di alcune scene sono state modificate per sfruttare al massimo le potenzialità della struttura. Il testo è stato adattato e viene interpretato da lettori che danno voce ai vari personaggi, così come i costumi, rinnovati, e sarà rappresentata la scena della resurrezione. Il comitato invita tutti i cittadini a partecipare.