La Passione di Cristo in contrada Bura a Tolentino

L’associazione Don Primo Minnoni domani, alle 21.15, dà vita alla ventunesima edizione della Sacra rappresentazione popolare della Passione di Cristo in contrada Bura, a Tolentino. Una rappresentazione tra arte e fede, frutto anche di un intenso impegno volontario, portato avanti dagli abitanti della contrada insieme all’apporto del lavoro di professionisti, su tutti la regista Ada Borgiani. "È un momento spirituale forte che parla e tocca il cuore - dice don Ariel Veloz -. Ci invita a seguire la Passione di Gesù, a contemplare la Passione vivente e ci introduce già nel mistero della Pasqua". Per raggiungere la contrada ci saranno le navette dall’ex consorzio, dal parcheggio delle Terme Santa Lucia, dalla vecchia strada parallela alle Terme, a partire dalle 20 ogni quindici minuti. In caso di maltempo si svolgerà domenica alle 21.15.