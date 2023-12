La passione diventata mestiere: "La musica vuole dire vita: anche la natura è suoni e ritmi"

Simone Polacchi è nato a Macerata nel 1970, ha fatto della sua più grande passione, la musica, il suo mestiere. E’ diplomato al Conservatorio di Pesaro e laureato in Lettere moderne all’Università di Macerata con una tesi sulla Storia della musica. E’ un tenore, cantante-performer e docente di canto. Si è esibito in concerti e opere nell’ambito di importanti festival nazionali, internazionali e ha una pluriennale esperienza corale avendo svolto un’intensa attività concertistica in Italia, Olanda, Germania, Irlanda, Polonia, Slovenia, Francia, Stati Uniti e con diversi insiemi, tra i quali i Pueri Cantores ’D. Zamberletti’, l’Ensemble Vocale Laboratorio Ottantasette e i Sirventes Berlin. Come solista si è esibito in numerosi concerti in diverse città italiane e tedesche, specialmente nel repertorio antico.

Polacchi, come è nata l’attrazione del canto e della musica?

"Ce l’ho fin da bambino. Il fatto che questa fosse la mia strada si è manifestato come desiderio in età adolescenziale e poi è stato confermato con l’ammissione al Conservatorio. Da giovanissimo ho fatto molte audizioni e man mano che i ruoli e le collaborazioni aumentavano e prendevano spessore mi rendevo conto che quella della musica sarebbe stata la mia strada".

E’ semplice percorrerla?

"Sono sempre molto stanco ma molto contento quindi… avanti così! Quando lavoro e passione coincidono non si può chiedere di più, anche se tutto questo ha certamente i suoi pro ma anche i suoi contro".

Quali sono i contro?

"Riuscire a vivere di arte comporta sacrifici, scelte e un sistema di vita non usuale. Si devono fare rinunce, ma per la musica si fanno coscientemente e felicemente".

Quest’estate ha tenuto a Macerata un concerto per festeggiare i suoi 25 anni di carriera, come è andato?

"Molto bene, è stato emozionante. Ho avuto un grande riscontro sui social e fra gli amici. E’ stata un’occasione anche per riallacciare rapporti che spero mi permettano di riprendere collaborazioni con i Pueri e lo Sperimentale Teatro A. Mi piacerebbe anche riprendere qualcosa con il Macerata Opera Festival e con la l’Orchestra Filarmonica Marchigiana".

Altri desideri?

"Sì, ho un sogno nel cassetto: la possibilità di collaborare per la prima volta con gli enti in cui mi sono formato. Si tratta del Conservatorio di Pesaro e dell’Università di Macerata".

Cos’è la musica per lei?

"Vorrei rispondere con un’altra domanda e cioè ‘cosa è la vita senza la musica?’. Sicuramente non esisterebbe la radio, la televisione, neanche Youtube, Spotify, forse Facebook, il cinema, il teatro che nasce con il connubio fra parola e musica; non ci sarebbero tantissime relazioni, non esiterebbero le ninne nanne, non avremmo ritmo, melodia e armonia. Probabilmente, non esisterebbe neanche la natura che vive di suoni e di ritmi. Questo per dire che la musica è uno dei fondamenti della nostra vita".

Come considera il suo mestiere?

"In base a ciò che ho appena detto, ogni volta che torniamo alla musica e in particolare al canto, che è la forma primordiale della musica, in qualche modo riusciamo a trovare un senso di riappacificazione con noi stessi. Ritengo che le professioni siano tutte importanti, ma quella della musica e del canto non vengono probabilmente mai recepite con il valore fondamentale che hanno nella nostra vita".

Cosa pensa del fatto che il canto lirico italiano sia stato ufficialmente inserito nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell’umanità?

"Non è ben chiara - conclude Simone Polacchi questa intervista al Carlino - e credo non solo a me, la connotazione precisa di canto lirico italiano, comunque la ritengo interessante e molto importante".