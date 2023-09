"La paura numero uno" a Tolentino: gli allievi del Laboratorio Bura in scena

Domani alle 21.30 e domenica alle 17, al cineteatro Don Bosco di Tolentino, va in scena "La paura numero uno", commedia in tre atti di Eduardo De Filippo presentata dall’Associazione culturale Libera…Mente e dal Laboratorio artistico Bura per la regia di Genny Ceresani. Sul palco gli allievi del corso: Massimo Attili, Nazareno Bacaloni, Raffaella Baratta, Liliana Bartolozzi, Silvana Bracaccini, Silvia Chiarini, Fiorenzo Corvini, Rosario Culmone, Franco Maiolati, Barbara Migliorelli, Mauro Mogliani, Massimo Raiconi, Barbara Salcocci e Cheti Simonetti; service Giorgio Roselli e assistente alla regia la Salcocci. L’allestimento è stato realizzato grazie alla disponibilità del Circolo culturale Tullio Colsalvatico. Biglietti su www.liveticket.it e al botteghino del teatro domani dalle 18.30 alle 20 e nei giorni di spettacolo tre ore prima dell’inizio.