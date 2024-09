"La paura numero uno" va in scena sabato al teatro Feronia

Sabato alle 21.30, al teatro Feronia di San Severino, c’è "La paura numero uno", commedia in tre atti per la regia di Genny Ceresani. Lo spettacolo, interpretato dall’associazione culturale Libera...mente, racconta la storia di una famiglia nella Napoli degli anni ‘50 costretta a vivere in sordina dalle paure del padre, che teme l’arrivo di una terza guerra mondiale. "Scritta da Eduardo de Filippo e portata in scena per la prima volta al Festival di Venezia nel 1950, la commedia fu in grado di fotografare la situazione storica e sociale di quel tempo; una fotografia che, paragonata alla situazione attuale, mostra fin troppi tratti in comune" dicono gli organizzatori."Una commedia che regala emozioni – aggiungono –, divertimento e spunti di riflessione". Sul palco Massimo Attili, Nazareno Bacaloni, Liliana Bartolozzi, Silvana Bracaccini, Roberta Brandi, Silvia Chiarini, Fiorenzo Corvini, Rosario Culmone, Franco Maiolati, Barbara Migliorelli, Mauro Mogliani, Massimo Raiconi, Maria Giorgia Raponi, Barbara Salcocci, Cheti Simonetti. Service Giorgio Roselli, assistente di palco Emanuela Merelli, assistente alla regia Barbara Salcocci, assistente organizzativa Cristiana Baroni, trucchi Fabio Bacaloni. Biglietti in prevendita alla Proloco di San Severino, dal martedì alla domenica ore 9-12.30 e 16-19 e venerdì e sabato pomeriggio al botteghino del teatro. Ingresso 12 euro intero e 8 ridotto.