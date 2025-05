"La pazzia di Orlando" con Ignazio Piangatelli

"La pazzia di Orlando: una lettura dall’Orlando furioso" è il titolo del nuovo evento proposto dalla biblioteca comunale "Francesco Antolisei" di San Severino. Appuntamento mercoledì alle 17, col capolavoro di Ludovico Ariosto. Protagonista sarà Ignazio Piangatelli che guiderà i presenti in una lettura e un commento approfondito di uno degli episodi più iconici e drammatici del poema rinascimentale: la follia del paladino Orlando. Attraverso la sua analisi, il pubblico potrà riscoprire la potenza espressiva e la modernità di un testo che continua ad affascinare e a interrogare i lettori a distanza di secoli. Piangatelli è noto per la sua profonda conoscenza della letteratura italiana e per la sua capacità di rendere accessibili e coinvolgenti anche i testi più complessi.