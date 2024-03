La peggiore partita di De Cecco,. Nikolov il migliore

Lagumdzija 5,5: non è pessimo come in gara1, ma ancora una volta non è un fattore. Parte bene, 4/6, poi crolla dal 3/11 del secondo set e si rivede solo nel quarto parziale. Nel complesso ne fa 17 con 2 ace (unico del team) e il 44% d’attacco.

Nikolov 7-: sei muri presi sono troppi, però il 2003 decide il primo set con 3 punti di fila più il muro su Szwarc. E comunque è l’attaccante migliore di Blengini, non solo perché top scorer come Takahashi (18 punti), ma perché passa col 50%. In ricezione decisamente meglio di Yant.

Diamantini 6: veniva da una brutta prestazione, stavolta torna affidabile con 3 su 4 e tre punti. Nessun muro però.

De Cecco 4,5: forse la peggior gara da quando indossa la maglia della Lube. Già mercoledì Cachopa aveva brillato di più e a Monza il capitano crolla dal terzo set con ingenue infrazioni non da lui, in un caso addirittura doppio errore nella stessa azione. Senza la sua abile regia diventa impossibile.

Anzani 6: al pari del collega Diamantini fa 3 punti, lui con 2/3 perché aggiunge un ace.

Yant 4,5: nel primo e nel secondo set complica la vita alla Lube. Lo schiacciatore continua ad essere preferito a Bottolo ma stecca ancora, in pratica in ogni fondamentale. Realizza 12 punti col 46% però commettendo 4 errori (più di tutti) e anche in battuta è il flop di squadra con 5 sbagli. Non si salva nemmeno in ricezione, gran parte degli ace dei rivali sono su di lui.

Balaso 6: nel secondo set da applausi una difesa a terra su Galassi, in ricezione è meno perfetto di altre volte e ha sulla coscienza un paio di coperture mancate.

Chinenyeze, Thelle, Bisotto, Bottolo ng: il centrale gioca pochissimo, Thelle pure meno. Bisotto risponde bene nei giri in ricezione, Bottolo vede il campo solo per sprazzi.

Andrea Scoppa