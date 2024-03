La ’Perla nera’ nella galleria del Centro direzionale Simonelli

Una ’perla’ incastonata tra i miti del Made in Italy nel campo delle macchine per caffè. ’Perla nera’ – questo il titolo del dipinto – è l’opera dell’artista Alessandro Fogo, vincitore nel 2023 del "Premio Pannaggi/Nuova Generazione", donata dall’autore alla Simonelli Group, azienda main sponsor del Premio. Il dipinto, ora entrato a far parte della speciale ’galleria’ del Centro direzionale dell’azienda, a Belforte del Chienti, era rimasto esposto a Palazzo Buonaccorsi di Macerata dallo scorso dicembre fino ai primi di marzo nell’ambito della mostra "Mythos". È stato lo stesso artista, insieme a Paola Ballesi, presidente dell’Associazione ’Amici di Palazzo Buonaccorsi’, a consegnare l’opera a Nando Ottavi e Marco Feliziani, rispettivamente, presidente ed amministratore delegato di Simonelli Group. Una semplice cerimonia si è svolta nello showroom aziendale, dove accanto alle più iconiche macchine per caffè della recente produzione sono esposti modelli del passato disegnati da importanti architetti.