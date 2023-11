La personale di Garbuglia raccoglie consensi

Ha preso il via, al Cag "Pippo per gli Amici" di via Cavour, la mostra personale di Riccardo Garbuglia, inaugurata alla presenza del presidente dell’Ordine degli Architetti di Macerata, Vittorio Lanciani, e dell’assessore alla Cultura Massimo Cesca, che sarà visitabile fino a domani (ore 10-12, 17-20 o su appuntamento contattando il 338.508624). L’esposizione è stata prevista come parte integrante del programma dell’Ordine provinciale nell’ambito dei festeggiamenti per i 100 anni dall’istituzione della figura dell’architetto in Italia e dei 40 anni della fondazione dello stesso Ordine provinciale. I tanti professionisti e il pubblico, giunti per l’occasione a Corridonia, sono rimasti incantati dalle opere esposte, tutte di grande impatto rievocativo ed emozionale, ispirate dai vari brani dell’Infinito di Leopardi.