La pescheria abbassa la serranda

Con il nuovo anno 2025 ha chiuso i battenti un’altro negozio a Civitanova Alta. Questa volta si tratta della "Pescheria" (foto) situata da anni al civico 46 di via Roma, la strada principale del centro storico che conduce in Piazza della Libertà, diventata – purtroppo – sempre più "deserta" di vetrine, dopo le chiusure – anni fa – della tabaccheria Recchi, degli Alimentari di Sopranzi e di Giancarlo, poi – più di recente – di altri negozi: merceria/abbigliamento, lavanderia, agenzia immobiliare, parrucchieria di Lida Illuminati, tabaccheria di Lina Quattrini trasferitasi sotto i portici, frutta e verdura.

Ultimo messaggio per i clienti postato su una lavagnetta esposta in vetrina: "La Pescheria chiude. Alessandro e Rossella ringraziano la loro clientela!" Due anni fa da noi intervistati – in occasione della chiusura della lavanderia – avevano espresso la volontà di andare avanti, pur essendo note tutte le difficoltà determinate dalla diminuzione costante di residenti dentro la città medievale. Mancano soprattutto le famiglie giovani. L’unico modo per far vivere i centri storici infatti è quello di favorire l’insediamento di giovani coppie, che amano la tranquillità della città alta, la quale nel contempo è a due passi da tutti i servizi e dal movimentato litorale.

"Sono rimasto ... solo – commenta amaramente il barbiere Andrea Ciminari, appassionato di ciclismo, a pochi metri dalla pescheria – purtroppo il trend è questo, come sappiamo da tempo!" Si tratta di una delle poche "sentinelle" rimaste, assieme all’Ufficio Postale e ad un negozio di generi alimentari, un po’ più avanti davanti alla Fontana.

Ennio Ercoli