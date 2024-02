La Pfm fa ancora abbracciare poesia e musica

"De André ha sempre pensato più alla poesia che alla musica e noi abbiamo garantito una scenografia musicale a quei racconti". Franz Di Cioccio, cantante e batterista della Pfm, ricorda quando quei due mondi si sono uniti per dare vita a un qualcosa di unico che 45 anni fa ha originato il famoso tour "Fabrizio De André e Pfm in concerto". Oggi alle 21.15 la Pfm sarà al Rossini di Civitanova per una tappa del tour che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra la prog band più famosa al mondo e il grande cantautore genovese. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da "La buona Novella", completamente rivisitati dalla band.

Di Cioccio, come è nata l’idea di proporre a De André di fare indossare un vestito musicale nuovo alle sue canzoni?

"Avviene perché ci sono artisti che vogliono raccontare e fare: lui aveva voglia di qualcuno che fosse capace di offrire un’apertura musicale e noi di lavorare con lui. Così ci si trova e si immagina come cambiare".

In quale canzone di De André basta accennare una nota per sentire la reazione del pubblico?

"Non dimentichiamo mai che De André è un poeta e che sempre c’è una intro di un certo livello che ti porta dentro il testo, a ciò aggiungiamoci la musica che fa la sua parte".

C’è una differenza tra la proposta musicale in un teatro da quella all’aperto?

"Non direi, magari in teatro è più raccolto ma alla fine gli effetti non sono poi così differenti. Sono momenti che si vivono intensamente".

Lei ora canta quei brani, quale le trasmette forti emozioni?

"Mi sono trovato a fare le sue veci e quei testi li ho assimilati tutti, però – dice Di Cioccio, che la rivista Prog Uk ha nominato tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo“ – appena accenno ’Evaporato in una nuvola rossa in una delle molte feritoie della notte’ (Amico fragile) ho davanti a me un affresco".

Anni fa avete dato vita a un’operazione che lascia stupiti ancora oggi.

"C’è una narrazione che fa centro, che stupisce e la musica si muove nel suo interno dando vita a momenti forti e ad altri più leggeri ma sempre capaci di aprire il cuore e l’anima".

"Pfm canta De André - Anniversary" avrà sul palco una formazione spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore della Pfm) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber, e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

Lorenzo Monachesi