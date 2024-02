La piaga della povertà sanitaria: "Per tanti le medicine sono un lusso, aiutiamo cinquemila persone"

Si apre oggi, e durerà per una settimana, fino a lunedì prossimo, la 24esima edizione della raccolta di farmaci organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico. Un appuntamento sempre più rilevante alla luce della crescente povertà sanitaria, come documentato da un recente rapporto della stessa Fondazione. "Il bisogno di salute è in forte aumento, specie tra gli italiani, mentre le forniture di visite specialistiche e farmaci sono in diminuzione. Ci sono sempre più persone in difficoltà", afferma il dottor Angelo Ariozzi, referente del Banco Farmaceutico della provincia di Macerata.

Secondo l’Osservatorio sulla povertà sanitaria, una persona indigente per la salute ha a disposizione solo 9,9 euro al mese, mentre una persona non povera ne ha sei volte tanto, cioè 66,83. Se si restringe il campo al solo acquisto di farmaci, i poveri hanno a disposizione solo 5,85 euro, mentre i non poveri 26. "Nel 2023 in provincia abbiamo raccolto farmaci da banco, i cosiddetti Sop, cioè senza obbligo di prescrizione medica, per un valore complessivo di 50mila euro, un dato che certifica un buon indice di sensibilità dei cittadini", sottolinea Ariozzi. "Si tratta di farmaci molto comuni e molto usati, indispensabili – prosegue – ma non coperti dal Servizio sanitario nazionale. Il costo, dunque, è a totale carico delle famiglie, e quelle più povere spesso non riescono a sostenerlo". Parliamo di farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali, e tanti altri. "Con la raccolta, grazie all’adesione di 42 farmacie (su 116) collegate a 31 enti, contribuiamo all’assistenza di cinquemila persone. Non riusciamo a coprire tutti i loro bisogni, però diamo un aiuto importante, che ogni anno cerchiamo di rendere sempre più rilevante, puntando ad aumentare la raccolta".

Per una settimana, dunque, in particolare nella giornata clou, cioè sabato prossimo, saranno mobilitati ben 150 volontari. "Farà un turno in una farmacia comunale anche il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, che ringraziamo per il convinto sostegno che ha dato alla nostra iniziativa", evidenzia Ariozzi. Le farmacie che hanno aderito alla raccolta possono essere individuate da una locandina in vetrina, oppure da una comunicazione sul display, mentre i farmacisti avranno una specifica spilletta sul camice. "Li ringrazio tutti immensamente, senza di loro un evento come questo non sarebbe possibile", conclude Ariozzi. "Sono loro che consigliano i cittadini, fornendo informazioni e indicando i farmaci che possono essere donati e di cui c’è maggiore necessità. Voglio anche ringraziare i cittadini, molti dei quali spesso si recano in farmacia appositamente per donare. Spero che anche quest’anno siano in tanti, magari più dell’anno scorso".