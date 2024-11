La piazza al femminile. Musica e rumore di chiavi: "La violenza non dipende dai vestiti della vittima"

Un minuto di rumore in piazza della Libertà ha dato il via ieri alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con la manifestazione organizzata dal Forum donne Cgil Macerata e il Coordinamento donne Spi Cgil Macerata e con la partecipazione dell’associazione Officina universitaria. A riempire lo spazio della piazza musica e rumore di chiavi mosse dai manifestanti (divenute il simbolo della lotta alla violenza contro le donne, rimarcando come spesso "l’assassino ha le chiavi di casa"), accanto a letture di testimonianze, cartelli e manichini coperti dagli stessi vestiti indossati quotidianamente dalle vittime di stupri e molestie. A titolare la manifestazione lo slogan "Indossava i jeans", rimando alla vittimizzazione secondaria subita dalle donne nei casi di stupro, atta a riversare su queste una qualche responsabilità o, addirittura, la colpa della violenza. "Il fenomeno è culturale, e deve essere cambiato proprio attraverso la cultura e partendo dai giovani – ha spiegato Maria Elena Fermanelli, segretaria provinciale della Cgil Marche e coordinatrice Forum donne Cgil Macerata –. La donna viene vista come un oggetto e come tale viene trattato. La violenza si mostra visibilmente con i lividi, ma parte da molto prima, ad esempio da quella psicologica e, ancor di più, economica: per questo, come Cgil e Spi abbiamo organizzato corsi con donne vittime di violenza o che potrebbero esserlo, per permettere a ognuna di loro di avere una cultura economica ed essere in grado di reagire". Ha continuato poi, sul tema centrale del vestiario femminile: "Quando la donna è vittima di una violenza è vittima e basta, indipendentemente da come possa essere vestita o cosa possa aver fatto prima della violenza stessa. Il percorso di denuncia non è facile perché si incappa ancora in idee e domande poste nel corso di processi in tribunale che non rispettano l’esperienza e la dignità femminile: “come le hanno tolto gli slip?”, “che pantaloni indossava?”, “ha sollevato il bacino?” solo per fare qualche esempio".

Ad intervenire anche Romina Maccari, segretaria generale Spi Cgil Macerata. "La vittimizzazione secondaria che le donne subiscono fa parte dei molteplici aspetti della violenza – ha affermato –, per questo il jeans è diventato il simbolo della giornata di oggi (ieri, ndr). La strada percorsa contro la violenza sulle donne è stata lunga, anche a livello legislativo, e progredisce ancora, eppure continuiamo a essere molestate da familiari, datori di lavoro e sconosciuti. Per questo continuiamo a usare strade e piazze per rivendicare la nostra libertà e autodeterminazione: vogliamo che le famiglie siano unità di affetti, vogliamo amore e non possesso e che i bambini vengano educati al rispetto e al consenso". Essenziale "un cambiamento che parta dal basso – come sottolineato da Silvana Ragni, responsabile Coordinamento donne Spi Macerata –, prima di tutto dall’educazione dei bambini". "La tematica del consenso è fondamentale – ha concluso Martina Gagliardi, di Officina universitaria –: il consenso è tale solo se espresso chiaramente e in maniera entusiasta, è libero, reversibile e informato. Quando il consenso non c’è secondo queste modalità, quella che avviene è una vera e propria violenza".