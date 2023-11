La piazza di Colmurano rinasce senza dimenticare la sua storia

Ridisegnare la piazza ricollegandola al suo passato, riportando alla luce il vecchio Castello di Colmurano. E, al tempo stesso, restituire alla comunità uno spazio rinnovato ma legato alla storia. È questo l’obiettivo del progetto di riqualificazione di piazza Umberto I, nell’attuazione del Pnc Sisma; l’Usr Ufficio speciale ricostruzione ha liquidato a favore del Comune (soggetto attuatore) 255.000 euro, primo acconto dell’importo complessivo di 850.000 euro. I lavori in corso puntano alla valorizzazione archeologica del sito, dove originariamente era appunto collocato il castello. "L’intento – spiegano dall’Usr – consiste nel riportare alla luce le preesistenze nel sottosuolo, che verranno valorizzate da un ridisegno della parte centrale della piazza. Così sarà possibile ricostruire il castello a terra attraverso un gioco di materiali e di colori, con pavimentazione in blocchetti di arenaria. Sono in programma modifiche ai parcheggi e al verde (verranno piantati lecci ad alto fusto): le aree di percorso o ad uso delle auto saranno di porfido e travertino. Verrà anche mantenuto un piccolo marciapiede per poter fruire della vista panoramica verso la vallata. Vengono migliorate la fruibilità e la sicurezza stradale nell’intersezione con la strada provinciale 87, dato l’intervento sul marciapiede in prossimità dell’incrocio, permettendo alle auto di effettuare manovre più sicure". Altro intervento ricompreso nel Pnc Sisma e decretato dall’Usr è quello relativo ai lavori di messa in sicurezza e adeguamento delle strade comunali Graziosi-Fiastra e Monteloreto, per cui sono stati liquidati al Comune 76.500 euro sul totale di 255mila.